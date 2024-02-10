قمة الدوري الألماني.. بايرن ميونخ بتشكيل هجومي أمام باير ليفركوزن

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الدوري الألماني.

ويحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره باير ليفركوزن على ملعب باي أرينا، في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الألماني، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل البايرن، اللقاء بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم الدولي الإنجليزي هاري كين، ليروى ساني، وجمال موسيالا.

ويجلس على دكة البدلاء، جوشوا كيميش، والكاميروني تشوبو موتينج، في ظل تواجد الثنائي ليون جورتسيكا وألكسندر بافلوفيتش في وسط الملعب.

ويحتل فريق بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ساشا بوي - إريك داير - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - نصير مزراوي

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جورتسيكا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - جمال موسيالا.