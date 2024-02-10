الترم الثاني.. انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية

بدأت ‏كليات، وبرامج جامعة أسيوط الأهلية، اليوم السبت؛ استقبال طلابها في أول أيام الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وفقاً للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بما شهدته جامعة أسيوط الأهلية من انتظام سير العملية التعليمية، منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، واستعدادات الجامعة، وتوفير سبل الدعم، والرعاية للطلاب؛ للتحصيل العلمي، وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية، واستكمال العام الجامعي الجاري 2023/2024 ؛ على المستوى نفسه المتميز الذي شهده الفصل الدراسي الأول.

وأكد حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على جودة مستوى الرعاية، والخدمات المقدمة بالجامعة الأهلية؛ تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ فى إنشاء جامعات أهلية ذكية وفق معايير جامعات الجيل الرابع على مستوى عالمي.

وأضاف المنشاوي، أن الجامعة انتهت منذ الأسبوع الماضي من وضع الجداول الدراسية سواء للمحاضرات النظرية أم العملية، وإعلانها للطلاب، كما تم توجيه السادة عمداء الكليات المختصة بالدراسة بجامعة أسيوط الأهلية، ومشرفي البرامج؛ بضرورة الوجود مع بداية الدراسة، والإشراف على سير العملية التعليمية، وتقديم الدعم ، والرعاية اللازمة؛ للتيسير على الطلاب، والإجابة على كافة استفساراتهم، وحل أية مشكلات، أو عوائق قد تواجههم، وتؤثر سلباً على دراستهم، وتفوقهم، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على الانخراط المكثف بها ؛ بما يضمن اكتمال بناء شخصياتهم على النحو الأمثل.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ إلى أن العام الجامعي الجاري 2023/2024 هو العام الدراسي الثاني في تاريخ الجامعة، التي يبلغ عدد الطلاب الدارسين بها 3500 طالب، وطالبة من الملتحقين بـ 16 برنامجاً دراسياً؛ تطرحها 7 كليات تتنوع تخصصاتها ما بين نظرية، وعملية، و تتم البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة، وتشمل برامج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية (4) برامج هي: هندسة طبية حيوية، وهندسة التصميم الداخلي والمعماري ، والهندسة المدنية (هندسة التشييد، وإدارة المشروعات)، وهندسة الميكاترونيات، والروبوتات، و كلية الصيدلة والبحوث الدوائية، والتي تضم برنامج الصيدلة الإكلينيكة، وبرنامج pharma D، وتقدم كلية الطب البشري برنامج الطب المبني على الجدارات، وفي كلية طب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وفي كلية الألسن واللغات التطبيقية برنامجا اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، وفي كلية العلوم الإدارية والمالية برنامجا الدراسة باللغة الإنجليزية، ونظم معلومات الأعمال (BIS)، وتشمل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي( 4) برامج هي برنامج علوم الحاسب، برنامج نظم المعلومات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة البرمجيات.