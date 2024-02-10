الدفاع الروسية: 6030 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل وإصابة 6030 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 488 طائرة مسيّرة خلال أسبوع في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، أن حصيلة القتلى والمصابين من العسكريين الأوكرانيين وصلت إلى 6030 شخصًا على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيا وكراسني ليمان وكوبيانسك وخيرسون في الفترة من 4 إلى 10 فبراير الجاري.

وأشار البيان إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" و"سو-25" وتدمير 488 طائرة مسيّرة وأهداف جوية أخرى خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية الروسية كذلك 34 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير" و"هوريكين" و"آلدر" خلال أسبوع واحد".

وتأتي هذه التصريحات في إطار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وتُعد هذه الأرقام من جانب واحد فقط، ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

وتُشير إلى تصاعد حدة المعارك في شرق أوكرانيا.

وتُؤكد على أهمية العمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي للصراع.