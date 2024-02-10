روسيا تطالب بإجراء تحقيق دولي في هجوم كييف على طائرة إيل-76 ​​

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم السبت، إن روسيا تطالب بإجراء تحقيق دولي في هجوم أوكرانيا على طائرة روسية من طراز إيل-76 ​والتي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين من أجل عملية لاحقة لتبادل الأسرى.

وأضاف ميخائيل: "لا أحد لديه أدنى شك في أن الهجوم على الطائرة إيل-76 ​​نفذه نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء تاس الروسية.

وذكر الدبلوماسي الروسي أن أوكرانيا كانت تدرك جيدًا أن الطائرة كانت تنقل جنودًا أوكرانيين لتبادل الأسرى.

وأضاف أن روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي حتى يتمكن الخبراء من تقييم الأدلة الحالية التي تشير إلى أنه تم إسقاط الطائرة بنظام صواريخ أرض جو من طراز سام أمريكي الصنع من مكان محدد وفي وقت محدد من الأراضي التي تسيطر عليها كييف حاليا.

وتابع أن الشكل المحتمل لبدء مثل هذا التحقيق قيد الدراسة حاليًا.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت، في 24 يناير، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 ​​فوق منطقة بيلجورود الحدودية، والتي كانت تقل جنودًا أوكرانيين أسرى تم اختيارهم لإدراجهم في عملية تبادل الأسرى، بحسب تاس.

وكان أيضا على متن الطائرة 74 شخصًا، من بينهم 65 عسكريًا أوكرانيًا، وتم قتلهم جميعًا. ووصفت وزارة الدفاع الروسية ما حدث بأنه عمل إرهابي، وأكدت أن أوكرانيا كانت على علم بنقل السجناء من أجل عملية التبادل التي كانت ستتم عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا، وهاجمت الطائرة عمدا من أجل اتهام موسكو بقتل عسكريين أوكرانيين.