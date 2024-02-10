الرئاسة الروسية: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات السيبرانية يوميا

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات السيبرانية يوميا من جانب الهاكرز، مشيرا إلى أن الخبراء الروس يضمنون حمايته باستمرار.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت، ردا على سؤال عما إذا كانت جرت محاولات لمنع نشر مقابلة الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين من خلال استهداف الموقع الرسمي للكرملين: "لا أعرف ما إذا كانت هناك أي هجمات غير عادية، ولكن يتم تنفيذ عشرات الهجمات على موقع الكرملين يوميا".

وأضاف بيسكوف: "أن هذه الهجمات تهدف إلى السيطرة على الموقع، بينما تعمل الهيئات الروسية المختصة باستمرار لحماية الموقع".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "لم يتخل خصوم روسيا على مدى العامين الماضيين عن محاولات اختراق منظوماتنا المعلوماتية، وهم يفعلون ذلك بكل قوتهم".