الانتهاء من تنفيذ أعمال التجميل والتطوير بمدينة الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع المحافظ مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير الجارية بنطاق المركز ، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال تجميل مدخل مدينة الحسينية ( أعمال خرسانية - بلاط أنترلوك - حديد كريتال - مظلات - طوب فرعوني - دهانات) بتكلفة ٣ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.