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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدا.. «إسكان النواب» تناقش 10 طلبات إحاطة

إسكان النواب أرشيفية
إسكان النواب أرشيفية
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تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدًا الأربعاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 10 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلبي النائب  محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل المرافق لتقسيم الشباب برأس سدر- محافظة جنوب سيناء، ومشاكل خطوط الاسبستوس القديمة والمواسير الحديد بتقسيم أرض الجمعية والمداخل الرئيسية بالعمائر السكنية برأس سدر- محافظة جنوب سيناء.
- طلب النائب محمود الضبع، بشأن عدم التصرف سواء بالبيع أو الإيجار بالوحدات السكنية المقامة بقرية جهينة الشرقية نجع الشيخ وحشي، مركز جهينة محافظة سوهاج.
- طلب النائب أحمد عبد السلام قوره، بشأن موقف الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج.
- طلبي النائب  زكريا حسان، بشأن سوء حالة مياه الشرب بقرى ومدينة ساقلته محافظة سوهاج، عدم استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش- مركز أخميم- محافظة سوهاج.
- طلب النائب  حمدي محمد حسن، بشأن عدم استكمال أعمال محطة المعالجة لقرى القصر- الموهوب-الظهير بالقصر الإسلامية- مركز الداخلة-محافظة الوادي الجديد.
- طلبي النائب  عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لعزبة رسلان التابعة لقرية الكوم الأحمر- مركز فرشوط- محافظة قنا، وتوقف أعمال توسعه محطه المياه وكذلك عدم وجود برنامج زمني للبدء في توصيل الصرف الصحي لتوابع القرى والمدن بمركزي أبو تشت وفرشوط- محافظة قنا.
- طلب النائبة  حنان عبد المنعم عوض، بشأن عدم وصول مياه النيل من المنبع لأهالي عزبة عثمان بقرية أبو دياب غرب- على الرغم من وجود محطة رفع للقرية بالكامل- محافظة قنا.
 

لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب 3 اجتماعات لنائب محمد الفيومي 10 طلبات إحاطة