أبرزها زيارة باراك أوباما لمصر.. أحداث في ذاكرة 4 يونيو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع من يونيو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1789 - الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به.

1878 - الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.

1958 - رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول يصل إلى الجزائر في محاولة من جانيه لحل القضية الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري.

1982- اغتيال السكرتير الأول في سفارة الكويت في الهند «مصطفى محمد المرزوق»، ومنظمة أبو نضال تتبنى العملية.

1989- أول طائرة مصرية تصل إلى طرابلس بعد عودة العلاقات مع ليبيا.

1989- انتخاب مجلس خبراء القيادة لعلي خامنئي مرشداً أعلى جديداً لجمهورية إيران الإسلامية بعد وفاة روح الله الخميني.

2002 - انهيار سد زيزون في محافظة حماة بسوريا يؤدي إلى فيضان يغمر 4 قرى و60 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، وسقوط 27 قتيلاً وتشريد مئات العائلات.

2004 - إلقاء القبض على «عمر بازياني» أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة ويدعو في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

2012 - الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.

2015 - انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

2018- استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على خلفية إضراب 2018 في الأردن وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

2023 - الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي في النهائي بمجموع 3–2 في المبارتين.