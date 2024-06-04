وزيرا خارجية أمريكا والمغرب يبحثان هاتفيا مبادرة وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الاقتراح المطروح على الطاولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم /الثلاثاء/، أن بلينكن شدد على أن هذا الاقتراح المطروح من شأنه أن يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل كبير، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتيح عودة النازحين إلى المناطق في جميع أنحاء غزة، ويسمح ببدء جهود الإعمار الدولية.



وأعرب بلينكن عن امتنانه للملك محمد السادس بن الحسن لمساهمات المغرب الإنسانية في غزة، مشددا على أهمية دعم هذا الاقتراح كوسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا وسلاما واستقرارا.



واتفق وزيرا خارجية أمريكا والمغرب على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.