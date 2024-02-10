الدوري الإنجليزي.. كالفيرت لوين يقود هجوم إيفرتون أمام مانشستر سيتي

أعلن شين ديتش المدير الفني لفريق إيفرتون، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق إيفرتون، صاحب المركز الثامن عشر، مباراته أمام مانشستر سيتي بتشكيل دفاعي يهدف إلى الصمود أمام هجوم السيتي القوي.

واعتمد ديتش على خمسة لاعبين في خط الدفاع من أجل تأمين الجانب الدفاعي، مع مشاركة المخضرمين كالفيرت ليوين وأشلي يونج في خط الهجوم.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: بن جودفري، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو، أشلي يونج.

خط الوسط: جيمس جارنر، ادريسا جاي.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين، دوايت ماكنيل، جاك هاريسون.

يسعى إيفرتون إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد المرشحين للقب الدوري، وإضافة 3 نقاط مهمة في صراعه للهروب من منطقة الهبوط.