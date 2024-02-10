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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غداً.. انقطاع المياه بطلخا لمدة 12 ساعة

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب عن مدينة طلخا
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، قطع مياه الشرب غدا الأحد 11 فبراير لمدة 12 ساعة تبدأ من التاسعة من صباح يوم الأحد، وحتى التاسعة من مساء اليوم ذاته ببعض المناطق بمدينة ومركز طلخا لتنفيذ أعمال صيانة علي خط طرد محطة صرف رقم 4 قطر 500 ملم.
وقال بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، انه نظرا للقيام بأعمال الصيانة سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طلخا وهي:" منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي وعزبة عربان باشا حتي المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي".
وأهابت شركة المياه المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والوحدة المحلية المختصة وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك المناطق ،ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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