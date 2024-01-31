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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. انقطاع المياه 6 ساعات عن بعض قرى أجا بالدقهلية

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بمركز اجا
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه غداً  الخميس  1/2/2024 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً ولمدة 6 ساعات عن كل من مدينة أجا وقرية تلبنت وقرية نوسا الغيط.
وقال بيان الشركة إن الانقطاع ياتي  نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة بخط مياه  6 بوصة بولي ايثيلين بمدينة أجا.
وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

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