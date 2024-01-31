غدا.. انقطاع المياه 6 ساعات عن بعض قرى أجا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه غداً الخميس 1/2/2024 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً ولمدة 6 ساعات عن كل من مدينة أجا وقرية تلبنت وقرية نوسا الغيط.

وقال بيان الشركة إن الانقطاع ياتي نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة بخط مياه 6 بوصة بولي ايثيلين بمدينة أجا.

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.