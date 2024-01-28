مياه الشرب بسوهاج: شراء 3 حفارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه تم شراء عدد 3 لودرات حفر بقيمة 18 مليون جنيه للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين، وأن هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مجمع المخازن المركزية الجارى وضع اللمسات الاخيره ليه والمقام على مساحة 2500 متر مربع ويضم مخزن التكوين الاستثمارى ويشمل كافة الأصول الموردة من الات ومعدات وعدد واثاث وتجهيزات مكتبية وإلكترونيات ومخزن قطع غيار شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن قطع غيار محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن المواد البترولية.