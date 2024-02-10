«الصحة»: تطوير خدمات التأمين الصحي والتغذية العلاجية بمجمع سيدى عبد الرحيم بقنا

أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي، تدشين عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا، وذلك بهدف التيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

من جانبها قالت الدكتورة سامية عبدالمنعم،مدير مجمع عيادات سبدى عبدالرحيم للتأمين الصحى، أن الهدف من إنشاء العيادة مساعدة المرضى المترددين على العيادة، من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، فضلا عن تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية،.

مشيرًة إلي أن عيادة التغذية العلاجية ستضم الدكتور محمود ناجح صديق اخصائى تغذية علاجية أطفال والدكتورة رحاب جمال مصطفى دبلوم التغذية العلاجية، وتوفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى، والسكري، والأطفال وسكر الحمل، والدعم الغذائي، والحساسية، والفشل في النمو وغيرها.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم 1106 حملة للتبرع بالدم، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على المستوى الجمهورية.

أوضحت وزارة الصحة أن الحملات تم تنظيمها في الأندية الرياضية، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية.