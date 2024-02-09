فلكية جدة: غرة شعبان الأحد 11 فبراير 2024

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الجمعة، أنّ الحسابات الفلكية تُشير إلى أنّ غرة شهر شعبان ستكون يوم الأحد 11 فبراير 2024.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس أبو زاهرة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران صباح يوم غد السبت (يوم التحري) عند الساعة 01:59 صباحا بتوقيت مكة المكرمة منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:16 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (7) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (9) درجات وإضاءته (0.7 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:55 مساء بعد (39 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك تكون شروط بداية الشهر "فلكيا" حسابيا متحققة.

وأوضح "أبو زاهرة" أن الفرصة ستكون مهيأة لرؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مثالية وأكثر سهولة من خلال التلسكوب والتصوير الفلكي.

وأضاف "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وأشار "أبو زاهرة" إلى أنه في يوم بعد غد الأحد ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:16 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (21) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (22) درجة وإضاءته (4.0 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب القمر عند الساعة 08:01 مساء بعد (1 ساعة و45 دقيقة) من غروب الشمس.