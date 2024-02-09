لقاءات متنوعة بثقافة المنيا لبناء الإنسان وحفظ الهوية

نظم فرع ثقافة المنيا عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار خطط وزارة الثقافة لبناء الانسان وحفظ الهوية.



حيث نظم فرع ثقافة المنيا عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار خطط وزارة الثقافة لبناء الانسان وحفظ الهوية.

ففي مكتبة الشيخ مسعود الثقافية اقيمت محاضرة بعنوان "القدوة الحسنة"، أكد خلالها الشيخ إبراهيم نجم الدين، ضرورة وجود القدوة في حياة الأبناء من أجل الاستفادة بالتجارب والخبرات التي تصقل شخصيتهم وتساعد في تكوينها، الأمر الذي يسهم في وضوح صورة مستقبلهم بشكل جيد ، إلى جانب محاضرة بعنوان "أثر المخدرات والإدمان على المجتمع" تناول خلاله الدكتور هاني عطا الله، الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من أجل حماية الأجيال القادمة من آثارها الوخيمة.



وفي بيت ثقافة شركة النيل،اقيمت ندوة بعنوان "الانتماء وحب الوطن" بمركز شباب دماريس، أدارها الحسيني حسن، استهل خلالها الشيخ جمال عبد الحميد حديثه مؤكدًا على ضرورة التكاتف والتعاون بين المواطنين والمؤسسات المجتمعية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه بالتصدي لأعدائه، وخاصة في أوقات الأزمات.

وأكد القس فرايم عدلي، ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها من أجل أمن وسلامة المواطنين.



وفي كلمتها قالت الدكتور سحر الغوري، من الواجب علينا إعداد الأجيال القادمة على حب الوطن وحب الخير من أجل حماية المجتمع من الأفكار المغرضة التي هدفها التخريب وتهديد الأمن والاستقرار داخل البلاد.



واختتمت الداعية الإسلامية آمال جابر، الندوة مشددة على ضرورة رفع درجة الوعي الثقافي لدى المواطنين من خلال إقامة مثل هذه الندوات واللقاءات التثقيفية وتفعيل العمل بها، مشيدة بالدور الفعال الذي تتبناه هيئة قصور الثقافة من أجل النهوض بالحركة الثقافية بمحافظة المنيا والمحافظات كافة.