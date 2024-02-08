مساعي الرئيس الروسي.. استمرار الإعداد لزيارة بوتين إلى تركيا

يتواصل العمل نحو إعداد زيارة متوقعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الخميس.

وأوضح أوشاكوف أن التحضيرات جارية لكن لم يتم الاتفاق بعد على تحديد موعد الزيارة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية /تاس/: "تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، وتستعد أيضا جميع الوكالات الروسية الرئيسية تقريبًا، سواء الاقتصادية أو السياسية".

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أهمية التنسيق لتحديد الموعد المناسب للزيارة، مؤكدًا تقدير روسيا العالي لتعزيز العلاقات مع تركيا على كافة الأصعدة.