شبورة كثيفة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الفترة من غدا الجمعة، إلى الأربعاء 14 فبراير، حيث يشهد غدا الجمعة والسبت 10 فبراير، شبورة مائية صباحا كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

وتتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى من 10 الى 11 درجة ويتكون الصقيع على المنزرعات في وسط سيناء.

ويشهد الأحد 11 فبراير، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

ويشهد الاثنين 12 فبراير، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد انه يشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة وعلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الاربعاء 14 فبراير، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.