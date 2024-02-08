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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط طالب بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها في أبو النمرس

تعبيرية
تعبيرية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل وبرفقته نجلته "ريتاج" 17 سنة، يتهموا قيه طالب بابتزاز نجلته وتهديدها بنشر صور خاصة بها تحصل عليها منها خلال تعارفهما علي الفيس بوك ومقيم بدائرة المركز، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه "مصطفى ط" 20 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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