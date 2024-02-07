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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

خلف الزناتي يشيد بقرار الرئيس السيسي لضم المعلمين في زيادة الأجور

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء نقابة المهن التعليمية الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية،  بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2024. 
وعبر نقيب المعلمين عن سعادته باختصاص المعلمين فى الزيادة الجديدة بحزمة مساعدات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، من إجمالى  15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين، الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات، معبرا أن القرارات أثلجت صدورنا جميعا، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر دائما بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم في صناعة الإنسان المصرى. 

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