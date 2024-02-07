ads
الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

حكاية فتاة مصرية.. نورا تبدع في تصميم المجوهرات والإكسسوارات

المنتجات بأيادٍ مصرية وبجودة عالمية

نورا اسماعيل صاحبة
نورا اسماعيل صاحبة الموهبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبدعت نورا  إسماعيل في  تصميم المجوهرات والاكسسوارات وحازت شهرة واسعة  وأصبح لها مشروعها الخاص  وهي الفتاة التي تخرجت فى كلية تربية فنية وبدأت بعد التخرج من الكلية مشروعها الخاص لحبها في تصميم المجوهرات وإتقانها الموهبة منذ الدراسة ولم تحتاج وقتا للتعلم، فصممت ونفذت الكثير من القطع المميزة التي تمتلك فكرة التصميم دون تقليد منتجات موجودة بالفعل.

نورا عمرها 24 عاما، وبالرغم من صغر سنها استطاعت أن تنشئ مشروعها الخاص الذي تحقق فيه موهبتها وشغفها وحازت منتجاتها شهرة واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظت بإقبال  كل من حولها حتى وصل  الأمر للمشاهير في مصر يرتدون تصميماتها من المجوهرات والاكسسوارات التي يميزها الطابع الراقي والهادئ وتعتقد عند رؤيته أنه ينتمي لماركة عالمية ولكنه صناعة مصرية ١٠٠٪؜ بأيدي شابة مصرية موهوبة.

تقول "نورا" إن تصميم المجوهرات لا يحتاج لنوع دراسة معين ولكنه يحتاج لقدر كبير من الابتكار والإبداع وقدرة عالية على التعامل مع التفاصيل الدقيقة كما أنه يحتاج لذوق فني ومهارات في الرسم وتطوير النفس في التعامل مع المواد المختلفة في تصنيع المجوهرات منها الذهب والفضة والأحجار الكريمة واكتساب الخبرة التي تساعد فى فهم خصائص كل منتج يتم تصنيعه وقد يحتاج الشخص ورشة خاصة سواء مكان مجهز أو حتى  مكان صغير داخل منزله.

 

27E1A8A6-C86F-43D9-A2B5-BE89DF836969
7A1A1518-A171-4867-AF78-4C3CE888EA7A
F76D4CCA-E1A0-4341-8164-45BB386C84AA
F2E727E7-9D05-4E39-924B-AC96A60773E6
F2E727E7-9D05-4E39-924B-AC96A60773E6
AE507EF3-6AE9-41B6-A3C5-6B4F17A2DD17
92596456-2A50-4709-A1DE-A446786444CA
1438F603-3F76-4ED9-A3C5-3B6AB1CC55DE
20EC5B3C-9A39-4585-B2CA-7AA6C7233773

 

تصميم المجوهرات والاكسسوارات نورا إسماعيل