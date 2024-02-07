حكاية فتاة مصرية.. نورا تبدع في تصميم المجوهرات والإكسسوارات

أبدعت نورا إسماعيل في تصميم المجوهرات والاكسسوارات وحازت شهرة واسعة وأصبح لها مشروعها الخاص وهي الفتاة التي تخرجت فى كلية تربية فنية وبدأت بعد التخرج من الكلية مشروعها الخاص لحبها في تصميم المجوهرات وإتقانها الموهبة منذ الدراسة ولم تحتاج وقتا للتعلم، فصممت ونفذت الكثير من القطع المميزة التي تمتلك فكرة التصميم دون تقليد منتجات موجودة بالفعل.

نورا عمرها 24 عاما، وبالرغم من صغر سنها استطاعت أن تنشئ مشروعها الخاص الذي تحقق فيه موهبتها وشغفها وحازت منتجاتها شهرة واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظت بإقبال كل من حولها حتى وصل الأمر للمشاهير في مصر يرتدون تصميماتها من المجوهرات والاكسسوارات التي يميزها الطابع الراقي والهادئ وتعتقد عند رؤيته أنه ينتمي لماركة عالمية ولكنه صناعة مصرية ١٠٠٪؜ بأيدي شابة مصرية موهوبة.

تقول "نورا" إن تصميم المجوهرات لا يحتاج لنوع دراسة معين ولكنه يحتاج لقدر كبير من الابتكار والإبداع وقدرة عالية على التعامل مع التفاصيل الدقيقة كما أنه يحتاج لذوق فني ومهارات في الرسم وتطوير النفس في التعامل مع المواد المختلفة في تصنيع المجوهرات منها الذهب والفضة والأحجار الكريمة واكتساب الخبرة التي تساعد فى فهم خصائص كل منتج يتم تصنيعه وقد يحتاج الشخص ورشة خاصة سواء مكان مجهز أو حتى مكان صغير داخل منزله.