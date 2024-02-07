أمم إفريقيا 2023.. تشكيل هجومى لنسور نيجيريا أمام منتخب الأولاد

يسعى منتخب نيجيريا للتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، فى مواجهة اليوم أمام نظيره جنوب إفريقيا، والتى ستجمع بينهما فى تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب "السلام".

ويخوض المنتخب النيجيري اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

وتأهل المنتخب النيجيرى إلى نصف نهائى تلك البطولة بعد الفوز على نظيره إنجولا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات ربع نهائى "الكان".

ويمتلك المنتخب النيجيري، الترشيح الأقوى لحصد تلك البطولة، بعد الأداء القوى الذى قدمه خلال مجريات كان 2023، حيث لم يتلق أى هزيمة حتى الآن فى البطولة وشهد تعادل وحيد.

ويسعى المنتخب النيجيرى للتأهل للنهائى للمرة الثامنة فى تاريخه، وحصد اللقب الرابع له مع تلك البطولة.