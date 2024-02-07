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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بمشاركة أليو ديانج.. كولر يقود تدريبات بدنية قوية للدوليين في الأهلي.. صور

تدريبات دوليو الأهلي
تدريبات دوليو الأهلي
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شارك النجم المالي أليو ديانج في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي خصصه المدير الفني السويسري مارسيل كولر للاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش ‏اليوم الأربعاء.‏
ومنح “كولر” الفريق راحة من التدريبات اليوم، بينما خصص مرانا قويا للاعبين الدوليين، ضمن البرنامج التدريبي ‏الخاص قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.‏
وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، كما أشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين،  الدوليين الذين شاركوا مع منتخب مصر في بطولة افريقيا.

وانضم أليو ديانج للتدريبات رغم عودته للقاهرة في الساعات الماضية بعد المشاركة مع منتخب مالي في بطولة أفريقيا والخروج من ربع النهائي أمام كوت ديفوار.

كما شارك سداسي المنتخب محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومحمود كهربا في التدريبات.


 

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