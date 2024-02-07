طلب إحاطة بشأن طمس زخارف مسجد أبو العباس التاريخي بالإسكندرية

تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب عن الحزب بطلب إحاطة بشأن طمس زخارف مسجد أبو العباس التاريخي بالإسكندرية.

ووجهت النائبة طلبها لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار وذكرت أن في طلبها أن الصور المتداولة لأعمال الترميم التي جرت بالمسجد مؤخرا أثبتت طمس واضح لزخارف شخشيخة مسجد المرسي أبو العباس والذي يعتبر واحداً من أهم المعالم في مدينة الإسكندرية وكانت بداية تشييده عام 1933 وتم إقامة أول صلاة فيه عام 1945، والمسجد من تصميم المعماري الشهير ماريو روسي.

وذكرت النائبة أنه تكرر في السنوات الأخيرة عدد من التدخلات الترميمية التي تركت الأثر أو المبني المراد ترميمه في حال أسوأ كثيراً مما قبل الترميم مما نتج عنه في بعض الأحيان ضياع القيمة التاريخية والمعمارية.

وطالبت صابر بإيضاح كل أعمال الترميم التي أجريت بالمسجد والوقوف على كفاءة الجهة التي أُسند إليها الترميم، كما طالبت بإحالة طلبها إلى لجنة السياحة والآثار لمناقشته.