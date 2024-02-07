"الدفاع الروسية" تعلن قصف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالصواريخ والمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء قصف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالصواريخ والمسيرات.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن "القوات المسلحة الروسية شنت هذا الصباح ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة وطائرات بدون طيار ضد شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا وتصنيع الزوارق المسيرة ومنظومات الصواريخ الساحلية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمتفجرات".

وأضافت أن "القوات الروسية عززت مواقعها على الخطوط الأمامية في محور جنوب دونيتسك، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 195 عسكريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتابعت الوزارة أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29" في سماء دونيتسك و104 مسيرات أوكرانية في مناطق العملية العسكرية الخاصة الأخرى".

وأوضحت أن "القوات الروسية استهدفت مستودعات ذخيرة للطيران والوقود وكذلك أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في 119 منطقة"، مبينة أن "الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 195 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، بجانب استهدف أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت قرابة 30 عسكريًا وعددًا من المعدات الحربية على محور زابوروجيا، و500 عسكري على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية"، لافتة إلى أن "الجيش الروسي قضى على نحو 45 عسكريًا أوكرانيًا ودمر معدات عسكرية على محور خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية".