رئيس لجنة الشباب بـ"صيادلة القاهرة": "لدينا فرصة كبيرة داخل الجمهورية الجديدة"

أعرب الدكتور عمرو مغربي، رئيس لجنة الشباب بنقابة صيادلة القاهرة، عن فخره واعتزازه بالانتماء الى صيادجلة مصر، قائلا: “طول عمري فخور اني صيدلي وكل يوم بيتأكد لي الاحساس دا ”.

وأضاف “مغربي” خلال المؤتمر الصحفي للإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة المنعقد الآن: “بالنسبة لشباب الصيدلة داخل الكليات لديهم فرصة كبيرة يركزوا عليها داخل الجمهورية الجديدة، ودورنا كصيادلة استغلال جميع الهيئات الكبيرة لدينا مثل وزارة الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الشراء الموحد”.

وتابع رئيس لجنة الشباب بنقابة صيادلة القاهرة: نطمح إلي تطوير أكثر لـ (EPSF).

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين العديد من المؤسسات المختلفة، والتي من بينها مندوبين من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومؤسسة اليونيسيف (UNICEF)، وعدة وزارات مثل وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، وحضور مندوبين من النقابة الصيادلة المصرية، وعمداء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مندوبين من شركات الأدوية المختلفة.