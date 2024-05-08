وزير الرياضة: محمد صلاح يتواجد في معسكر الفراعنة المقبل

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه على تواصل مستمر مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، ومحمد صلاح سيكون جاهز للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته الإعلامية، اليوم أن محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وسيكون له دور في قيادة الفراعنة لعبور التصفيات والتأهل لكأس العالم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استكمال إجمالي قيمة الدعم الخاص بالاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تم صرف الدفعة الثامنة من الدعم المالي المخصص للاتحادات الرياضية الأولمبية، وذلك للصرف على برامج الإعداد والتأهيل الفني للمنتخبات والأبطال من معسكرات دولية وقارية وعالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

وتبلغ قيمة الدفعة الثامنة 69 مليون جنيه للاتحادات الرياضية الأوليمبية، لتضاف بذلك إلى إجمالي قيمة الإنفاق العام من وزارة الشباب والرياضة والتى تشمل استضافة أكثر من 422 بطولة رياضية قارية وعالمية، فضلاً عن الصرف على أكثر من 1200 بعثة رياضية للمشاركة في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية ومنها البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، دعما لأبطالنا الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين قبيل مشاركاتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة وضعت نظاما شاملا متكاملا لدعم الأبطال من خلال مسارات متوازية تتمثل فى الدعم المالي الفني والإداري المباشر للاتحادات وكذلك المبادرة الخاصة بالرعايات الخاصة من خلال الدعم المباشر للابطال من خلال كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية الوطنية ومسار استضافة البطولات الذي يتيح الاحتكاك المنتظم لأبطالنا مع ابطال العالم وكذلك أعمال التطوير للبنية الرياضية والتي أتاحت للأبطال الملاعب والصالات ذات المواصفات العالمية والأولمبية فضلا عن الرعاية التى توليها الوزارة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتيسير إجراءاتهم الخاصة بالرعاية الصحية والتعليمية والمنح الدراسية ومتطلبات السفر للخارج وغيرها.

وأشار إلى أن كل هذه المسارات كانت وراء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى البطولات التي تُقام في مصر وتكون احتكاك قوي لأبطالنا، أو على مستوى البطولات التي يُحققها أبطالنا خارجيًا.

ولفت"صبحي" إلي أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات الرئيس لتقديم الدعم والرعاية المتكاملة للرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها والتي نتج عنها تأهيل 140 لاعبا ولاعبة حتى الآن، وتحقيق العديد من النتائج المتميزة للأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وصدارة التصنيف العالمي في السلاح والخماسي والرماية ورفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي التنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية في برامج الإعداد والتأهيل لأولمبياد باريس، لتحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الأولمبية القادمة.