"شروق أيمن" تقتنص الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو

فازت البطلة شروق أيمن، الطالبة بكلية الصيدلة جامعة الملك سلمان الدولية، وإحدى بطلات أكاديمية رأس سدر للكونغ فو في محافظة جنوب سيناء، بالمركز الثالث في بطولة الجامعات لرياضة الوشو كونغو 2024 ، التي شاركت فيها جامعات مصر، وذلك في الصالة المغطاة بمركز المنشآت الرياضية بالجامعة، برعاية اتحاد الرياضي للجامعات رئيس مجلس الدكتور سيد قنديل، وأحمد فارق الرئيس التنفيذي على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري.

وهنأ الكابتن محمد صبحي، مدرب في الاتحاد المصرى للوشو كونغ فو، وعضو نقابة المهن الرياضية المصرية، ومدرب مركز شباب أبو رديس، ومركز شباب عرب أبو رديس، ومركز شباب رأس سدر، البطلة شروق أيمن، مؤكدًا أن ما حققته البطلة شروق يعد إنجازًا كبيرًا في ظل منافسات قوية ومشاركة 31 جامعة في بطولة الجامعات يمثلها عدد كبير من لاعبات ولاعبي مصر لرياضة الوشو كونغو .

كان أبطال فريق أبو دريس في محافظة جنوب سيناء، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، في بطولة أبطال أفريقيا للكونغ فو، التي استضافها استاد القاهرة الدولي، في الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير الجاري؛ باقتناصهم 25 ميدالية بواقع 16 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية.

وأعرب الكابتن محمد صبحي، مدرب الفريق، عن بالغ سعادته ورضاه التام بما حققه فريقه في البطولة، معلنًا عن فوز 16 لاعبًا بالمركز الأول، و9 لاعبين بالمركز الثاني، ومهنأً مدينة أبو رديس وأكاديمية أبو رديس للكونغ فو، وموجهًا كل الشكر والتقدير لجميع الداعمين للفريق.

كان الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، قد أعلن عن مشاركة 9200 لاعب ولاعبة في بطولتي أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد والبطولة الأفريقية الثانية للأساليب التقليدية المقامتين في استاد القاهرة الدولى حتى 2 فبراير 2024.

وأقيمت بطولة أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد تحت رعاية الاتحاد المصري فيما تقام البطولة الأفريقية الثانية الأساليب التقليدية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو.

أشرف على البطولة اللواء عصام خاطر أمين عام الاتحاد الأفريقي ويرأس لجنة المسابقات الحكم الدولى عصام سليمان ويرأس لجنة الحكام الحكم الدولي وليد أبو هيسه.

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