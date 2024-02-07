سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024

استقر ‎سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية المصرية، كما استقر سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم حوالي 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجّل أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم للبيع، في (البنك المصري الخليجي و بنك قناة السويس)، عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم حوالي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع،

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار امام الجنيه المصري اليوم حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي امام الجنيه المصري اليوم حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم امام الجنيه المصري حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الي ما يقارب 30.85 جنيه للشراء، وحوالي 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي للعملات، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ إلى نحو 50 جنيهًا أمس بعد ما وصل إلى 73 جنيهًا منذ ايام قليلة، وهبط سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 48 جنيهًا، بتراجع نحو 23 جنيهًا كاملة، بعد زيادة الحملات الأمنية المتتالية على تجار العملة، وأيضا انتظار مصر دخول مليارات الدولارات، من استثمارات اجنبية يتم الحديث عنها الآن بما يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف وزيادة المعروض من العملة الأجنبية.