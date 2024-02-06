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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مدير "تعليم المنوفية" يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها السبت الموافق 2024/6/15.

وجاء ذلك بحضور عفاف عبد الرافع الإدارة العامة للامتحانات، سيد أحمد سنوسي كنترول الحلمية، خالد محمد عطية الإدارة العامة للمراقبة الداخلية والحوكمة، عصام الطوخي الإدارة العامة للشئون القانونية.

وشدد "الفولي " خلال الاجتماع  على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

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