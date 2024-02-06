محافظ القليوبية يسلم 10 قوارب صيد لـ 10 صيادين من الأسر الأولى بالرعاية

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى المكونة من 10 قوارب صيد لعدد 10 صيادين من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية يتم توزيعها عليهم بالمجان، تمهيدًا لبدء النشاط بمحافظة القليوبية وتسليم دفعات أخرى لصيادين آخرين للعمل على دعم هذه الفئة وفتح باب رزق لهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والعمل على خدمة الأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي ومؤسسة شفا مصر للأعمال الخيرية.

ومن جانبه قدم محافظ القليوبية الشكر لمؤسسة شفا مصر للأعمال الخيرية على التعاون المثمر وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية من الصيادين، والتنسيق لتسليم دفعات أخرى لمنع القوارب القديمة التي كانوا يستخدمونها وتشكل خطرا على حياتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت على إنهاء كافة التراخيص اللازمة لهم بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكتب مصايد مدينة بنها، وإصدار الشهادات التأمينية اللازمة لجميع الصيادين المقيدين.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالصيادين على دعمه واهتمامه بهم وتمكينهم اقتصاديا وحمايتهم اجتماعيا وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم مطالبا منهم العمل على صيانتها وتوفير سبل الأمان حفاظا على أرواحهم وأسرهم، ومؤكدا أيضا على دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلى قوة إنتاجية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والأستاذ إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية شفا مصر للأعمال الخيرية والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري والمهندس أسامة رمضان مدير مكتب مصايد بنها والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير مكتب حقوق الانسان والمبادرات الشبابية.

تسليم القوارب

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