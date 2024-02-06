رؤساء جامعة بنها والأهلية بالعبور يتفقدون عدد من المراكز والوحدات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء بجامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية لعدد من المراكز والوحدات، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات دورة برنامج القيادة والتأثير لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها.

وشملت الجولة تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية، ومركز المهارات والمحاكاة الطبية، ومركز الموهوبين والمبدعين، والاستديو التعليمي بجامعة بنها.

رافقهم خلالها الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية.

من جانبه أشاد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالمراكز والوحدات التعليمية داخل جامعة بنها الحكومية، معربا عن سعادته بالتعاون بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية كنوع من التكامل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والأكاديمية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن جامعة بنها الحكومية تفتح أبوابها وكافة إمكانياتها البشرية والمراكز المعملية والبحثية لجامعة بنها الأهلية من أجل تحقيق التكامل بينهما لخدمة أبنائنا الطلاب في الجامعتين.

من ناحية أخرى ألقى الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، محاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية بإلقاء محاضرة عن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، وإلقاء الضوء على الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي وأعضاء هيئة التدريس، وتوزيع شهادات اجتياز برنامج "القيادة والتأثير" على المتدربين، بحضور الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

يذكر أن برنامج القيادة والتأثير نظمه مركز تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها ويعد نموذجا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة ، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة من رؤساء ونواب الجامعة وعمداء الكليات.