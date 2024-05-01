واشنطن تعارض الهجوم على رفح وبلينكن يؤكد موقف الولايات المتحدة لنتنياهو

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن معارضة الولايات المتحدة للهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن بلينكن أكد لنتنياهو موقف واشنطن الرافض للهجوم على رفح، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع حثه على بذل المزيد من الجهود لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية.

يأتي ذلك في أعقاب لقاء بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت سابق من اليوم، حيث ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.