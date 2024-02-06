وزير الرياضة يجتمع مع مسئولي الجبلاية وحسام حسن

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 02:22 م

يجتمع حاليا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في وجود حسام حسن في جلسة مغلقة

وكشفت مصادر خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اتحاد الكرة استقر بشكل نهائي على تعيين حسام حسن، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر الحالي، مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي الجبلاية، أبلغوا عميد لاعبي العالم السابق حسام حسن بالقرار ومن المنتظر أن يتم إعلانه رسميا خلال الساعات المقبلة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد الماضي، إقالة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخبنا الوطني، من منصبه بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

منتخب مصر تلقى هزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ليودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.