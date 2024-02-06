بالفيديو.. رئيس شعبة البن: 3 أسباب رئيسية لارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار البن في الفترة الأخيرة سببه 3 أمور أساسية وهي سعر الدولار، حيث إن ارتفاع سعر الدولار يؤدي لارتفاع سعر أي سلعة مستوردة.

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الثلاثاء، أن أسعار البن مرتبطة بالبورصة العالمية بعد بورصة البترول، موضحًا أن استيراد مصر من البن 100 % من الخارج ولذلك نرتبط بشكل وثيق بالبورصة العالمية.

وتابع، أن هناك بلدان تنتج البن والمحصول فيها قل بنسبة تزيد عن 15% ما أدى لارتفاع بورصة البن عالميًا، موضحًا أن الناولون زاد بشكل كبير يصل للضعف نظرًا للقلق في البحر الأحمر وتغير خط سير السفن وبالتالي زيادة مدة وصول البن ما يؤدي لقلة المعروض وزيادة أسعار البن.

وأكد رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أن السعر العادل للبن في الظروف الطبيعية يجب أن يتراجع بنسبة 40% من السعر الحالي، موضحًا أن تجار البن يتعاملون مع السوق الموازية للدولار بسبب عدم توافره في البنوك الرسمية.