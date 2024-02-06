محافظ دمياط: مشروع اللسان يستهدف تحقيق التطوير الشامل للسياحة في رأس البر

‎تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطورات موقف مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، وذلك خلال الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم حيث استهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية بساحة المسرح و حاجز الامواج ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ.

واطلعت محافظ دمياط، على خطة المرحلة المقبلة للمشروع ، وشددت على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع .

‎وقالت المحافظ، إن مشروع تطوير منطقة اللسان يستهدف تحقيق التطوير الشامل لأهم منطقة سياحية بمدينة رأس البر، خاصه بعد تهالك وتآكل أجزاء الممشى وتعرض أجزاء منه للسقوط الأمر الذى وصل إلى حد الخطورة الداهمة، حيث يتضمن المشروع أولا تدعيم حاجز الأمواج للمنطقة المقابلة لأعمال التطوير بطول ٤٠٠ متر وذلك لحماية الشاطئ من التغيرات التى قد تحدث نتيجة التغيرات المناخية و ارتفاع الأمواج ، وتضمن المشروع أيضًا إنشاء ساحة للمطاعم تم الانتهاء منها خلال الصيف الماضى والتى تم تشجيرها وتزويدها بمقاعد و جزء لألعاب السكيت ، كما يشمل أيضًا إنشاء ساحة لانتظار السيارات و أخرى للأنشطة المختلفة و مسار للدراجات و مدرج و ممشى موازي للشاطئ لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الفريد ، حيث تم مراعاة هذا الهدف خلال تنفيذ المشروع الذى يُعد من أكبر المشروعات التى شهدتها مدينة رأس البر خلال الفترة الأخيرة لاستعادة مكانة تلك المدينة على الخريطة السياحية ..

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الماضى ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٥ حالات تعدِ بمساحة ١١٢ فدان تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز .

