دراسة حديثة تكشف عن خطر أسماك القرش وتأثيره على المناطق الحضرية

كشفت دراسة حديثة عن أكثر الأخطار التى يتعرض لها بعض المناطق الحضرية بعد فحص تحركات أسماك القرش المفترسة واتجاهها إلى أماكن قريبة لشواطى الساحل الجنوبى.

كما أضاف الباحثون حسب دراسة أجرتها جامعة ميامي، أنه بعد تبعت تحركات الأسماك المفترسة تبين تحركهم إلى الساحل الجنوبي لفلوريدا .

وبتتبع 3 أنواع مختلفة من أسماك القرش وهي قرش الثور وقرش الحاضن وقرش أبو مطرقة الكبير عبر أجهزة إرسال صغيرة لمراقبة تحركاتها تبين تواجد أسماك القرش فى الأماكن التى يسبح الناس فيها وعدم الابتعاد عنها مثلما تفعل الحيوانات البرية كبيرة الحجم كما توقع الباحثون

وقال نيل هامرشلاغ مدير برنامج أبحاث أسماك القرش والمحافظة عليها بجامعة ميامي بالرغم من أن هذا قد يجعلك متوترا بعض الشيء إلا أنه يثبت بالنسبة لي أن القرش لا يريد في الحقيقة أن يهاجم الناس وأنه في الواقع يتسامح معهم ويميل إلى تجنبهم.

وينصح هامرشلاغ مرتادي الشواطئ بتجنب السباحة في فترات ضعف الرؤية وفي المناطق التي يمارس فيها الناس الصيد لكنه يقول إن الدراسة تثير قدرا أكبر من القلق على أسماك القرش نظرا لأنها تواجه تهديدات من الصيادين وتلوث الشواطئ.