"الكتابة الهيروغليفية" و"عمل العرائس" ورشتان لمتحف الطفل بمعرض الكتاب

يواصل مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" فعاليات بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته 55، حيث قدم مساء أمس ورشة «الكتابة الهيروغليفية» التي تهدف إلى تعلم الأطفال والكبار بعض الحروف الهيروغليفية، والتي تضم أشكالا ورسومات هندسية وما يقابلها باللغة العربية ثم يكتب الزائر اسمه باللغة الهيروغليفية داخل خرطوش فرعوني من الكرتون المقوى .

كما جاءت الورشة الثانية التى نظمها المتحف لعمل عرائس متحركة بالورق، إذ يقوم كل طفل باختيار أشكال من عرائس الحيوانات المطبوعة علي الورق ويقوم بتلوينها ثم تعليم الأطفال كيفية تحريك شكل الورقة من الدوائر المفرغة بادخال اثنين من أصباعهم السبابة والوسطى التي تحل محل أقدام الحيوانات، كما تم تعليمهم كيفية عمل مسرحية باستخدام العرائس كإحدى الوسائل من أجل جذب انتباه الطفل وتعليمه وتنشئته وتوسيع مدارك التفكير لديه.

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