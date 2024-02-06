محمد القس: أبدأ تصوير الجزء الثالث من موضوع عائلي بعد شهر رمضان

يستعد الفنان محمد القس لتصوير مسلسل "100 راجل" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، والذي يقدم خلاله شخصية صعيدية يقدمها للمرة الأولى في مشواره الفني، وهو ما يعتبره تحدي جديد له، العمل مكون من ٣٠ حلقة، من بطولة سمية الخشاب، باسم سمرة ، محمود عبد المغنى وصلاح عبدالله ومن إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

كما يبدأ القس تصوير الموسم الجديد من مسلسل "موضوع عائلي" بعد عيد الفطر القادم، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزآن الأول والثاني وحصده لشهرة واسعة من الجمهور، وكان القس قد حظى بشهرة واسعة في مصر بسبب دوره في هذا المسلسل.

وعلى جانب آخر يعرض له خلال الأيام المقبلة مسلسل جديد على إحدى المنصات بعنوان" الذنب"، وأكد القس أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الذنب" هو الاختلاف في طرح الفكرة، حيث وجد الإختلاف في الورق الذي يبحث عنه دائما والذي كتبه المخرج رضا عبد الرازق، وأنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية معا بعد فيلم "رهبة" مع احمد الفيشاوي.

وأضاف القس أنه أنتهي من تصوير مشاهده في المسلسل مؤخرا، ويعتبره تحدى جديد له، مشيرا بأنه رأى أيضا التحدى فى اعين أبطال العمل وهم هانى سلامة ودرة وماجد المصري، ويقدم القس خلال الحلقات العشرة للعمل شخصية طبيب وبها تسليط ضوء على الجانب الإنسانى والطبى وكيفية تقديمه للشخصية من خلال صراع بين مهمته الإنسانية ومصلحته الشخصية، ويعتبر "الذنب" التعاون الاول بين محمد القس وهاني سلامة.