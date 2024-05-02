ماكرون يوجه رسالة تحذير إلى أوروبا

في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست في قصر الإليزيه، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة صارخة تردد التحذيرات التاريخية من خلال مقارنة إخفاقات النخب الفرنسية في فترة ما بين الحربين في مواجهة التهديد النازي.

حذر ماكرون من حالة الرضا الحالية التي تعيشها أوروبا في مواجهة الخطر الذي يلوح في الأفق.

جاءت مقابلة ماكرون في أعقاب تصريحات تناول فيها مستقبل أوروبا، ويغطي موضوعات تتراوح بين الإبادة النووية إلى التحالفات الثقافية، وقد رفضها المنتقدون باعتبارها مزيجًا من المناورة السياسية والمصلحة الذاتية الفرنسية والمساعي الفكرية لرئيس راسخ في إرثه.

ومع ذلك، فإن جوهر رسالة ماكرون مثير للقلق وتحذر من خطر وشيك، مؤكدا هشاشة الأمن الأوروبي والحاجة الملحة إلى العمل الجماعي.

غزو روسيا لأوكرانيا يخدم كحافز مخاوف ماكرون الجسيمة، حيث يسلط الضوء على العدوان الروسي الصارخ في مختلف مجالات الصراع.

ومن الأمور المركزية في تحذير ماكرون الاعتراف بأن طموحات روسيا تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا، ومن المحتمل أن تشمل دولاً مجاورة مثل مولدوفا وليتوانيا وبولندا ورومانيا. ويؤكد أن الأمن الأوروبي يتوقف على منع النصر الروسي في أوكرانيا، والذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

علاوة على ذلك، يدعو ماكرون إلى تحول جوهري في نهج أوروبا في التعامل مع الأمن، ويدعو إلى تقليل الاعتماد على الدعم العسكري الأميركي وزيادة الاعتماد على الذات، ويقترح إجراء نقاش "وجودي" لإعادة تحديد استراتيجيات الدفاع الأوروبية، بمشاركة دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا والنرويج.

وفي معالجة الفجوة الصناعية الآخذة في الاتساع بين أوروبا والولايات المتحدة والصين، يؤكد ماكرون الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، ويقترح مضاعفة الإنفاق على البحوث، وتحرير الصناعة، وتعزيز ثقافة المجازفة.

على الرغم من قوة أفكار ماكرون، فإن التحديات تلوح في الأفق وتخاطر مقترحاته بتنفير الولايات المتحدة دون إنشاء بديل ذي مصداقية، مما قد يجعل أوروبا أكثر عرضة للتهديدات الخارجية، علاوة على ذلك، يتطلب تنفيذ أجندته الطموحة الإبحار عبر التعقيدات التي تحيط بإدارة الاتحاد الأوروبي والتغلب على العقبات السياسية المحلية.