مصرع شخصين في انفجار أنبوبة غاز بمعرض للأثاث المكتبي بالقليوبية

لقى شخصين مصرعهما، اثر انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بمحافظة القليوبية.

وأشارت التحريات إلى وفاة أبناء صاحب المعرض بعد استخرج جثثهم من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، حيث جرى غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.

وكشف التحقيقات الأولية، أن المخزن عبارة عن غرفتين ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وجرى نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.

فيما أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية "طريق كفر حمزة - شبين القناطر"، جراء نشوب حريق جراء انفجار اسطوانة بوتاجاز في معرض للاثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضح مصدر في محافظة القليوبية، أن غلق الطريق يأتي للحفاظ على أرواح الأهالي من وجود خط غاز، وجار التعامل لحظة بلحظة مع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة.

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق ومصرع أولاده موسى وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.