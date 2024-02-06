تحسن في الأحوال الجوية وأجواء دافئة حتى الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء، تشير إلى أنه يسود أجواء شتوية دافئة على كافة الأنحاء بعد أن شهدت السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية أجواء ماطر لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين وأمدت هذه الأجواء إلى المناطق الداخلية مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ولكن كانت أقل حدة وعلى فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن البلاد تشهد خلال الفترة المقبلة حتى مطلع الأسبوع القادم استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد .

وإن ظلت الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر.

وتابعت: أما بالنسبة للظواهر المؤثرة خلال الأيام القادمة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.