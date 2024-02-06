المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا الأسبوع المقبل

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا الأسبوع المقبل.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة الحوار مع موسكو، لهذا السبب سأكون في روسيا الأسبوع المقبل بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى موسكو منتصف فبراير المقبل.

قال المدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف إن التهديد بحدوث حادث نووي في محطة زابوروجي للطاقة النووية يأتي فقط من تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية.