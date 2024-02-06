اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة اليامون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار في بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

ومنذ قليل، قام المقاومين الفلسطينيين بإطلاق نارعلى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية النصارية شرق مدينة نابلس.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحم الاحتلال بلدة قفين، شمال مدينة طولكرم، وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات او اعتقالات حتى الآن.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني سليمان يوسف أثناء تواجده داخل منزله بقرية دقيقة، كما قامت باعتقال شابين فلسطينيين شقيقين من قرية اصفى واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

واندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قفين، شمال طولكرم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي ونتج عنه إصابة شابًا فلسطينيًا برصاصة في القدم، وتم نقله إلى المستشفى.