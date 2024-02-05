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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمود فتح الله يقود تدريبات بيراميدز بعد رحيل باتشيكو

محمود فتح الله
محمود فتح الله
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قاد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز تدريبات الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وقررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ويقود فتح الله تدريبات الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستأنف بيراميدز مشواره في الدوري الممتاز يوم 14  فبراير الجاري بمواجهة نادي زد في بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

محمود فتح الله بيراميدز دوري أبطال أفريقيا جايمي باتشيكو