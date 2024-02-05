الأنبا يوليوس يشهد تجهيز شاحنة مساعدات لقطاع غزة

شهد الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية آخر مراحل تجهيز شاحنة المساعدات التي قام بها خدام و خادمات أسقفية الخدمات، وفتيات وفتيان الكشافة الكنسية.

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة بان أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية أعلنت عن الانتهاء من تجهيز شاحنة مساعدات إنسانية لأهالينا في قطاع غزة وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعلن عنها قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع الأربعاء يوم ١٨ أكتوبر الماضي، حيث أشار قداسته إلى تجهيز أسقفية الخدمات مساعدات عينية، بصفتها عضو في التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي.

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