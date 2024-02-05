موسكو تتوقع أن تعيد باريس النظر تجاه الوضع في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مقتل مواطنين فرنسيين وإصابة ثلاثة آخرين في أوكرانيا قد يشكل دافعًا لتحفيز الرأي العام الفرنسي للنظر بعناية في السياسة التي تتبعها باريس تجاه الصراع في كييف.

وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، أن القادة الفرنسيين يعبرون عن غضبهم بسبب مقتل مواطنيهم دون النظر إلى حقيقة استخدام نظام كييف الأسلحة التي تقدمها فرنسا لقتل المدنيين في المدن الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مساعدة فرنسا لأوكرانيا أمكنتها من البقاء صامدة، مضيفة أن التورط المتزايد لفرنسا في الصراع الأوكراني يعرض حياة المواطنين الفرنسيين الذين يسافرون إلى منطقة القتال تحت تأثير الدعاية المناهضة لروسيا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استدعاء السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف، على خلفية حادث مقتل مواطنين فرنسيين في أوكرانيا. وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية في 17 يناير، تم استهداف تجمع للمرتزقة في خاركوف شرق أوكرانيا بضربة صاروخية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 مرتزقًا، الأغلبية منهم فرنسيون، وإصابة 20 آخرين.

وفي سياق متصل، أفادت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي ينوي التصويت على حزمة من المساعدات الدولية، بما في ذلك دعم لأوكرانيا، خلال الجلسة بعد غدٍ الأربعاء. وأشارت إلى أن لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ نشرت نص مشروع القانون المتعلق بالمساعدات الدولية، بما في ذلك الدعم لأوكرانيا.