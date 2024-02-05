حسين لبيب: تعاقدنا مع 70 لاعبا في مختلف الألعاب

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف لبيب في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة بكافة فرق النادي مساء اليوم الإثنين: "أشكر الأجهزة الفنية السابقة واللاعبين السابقين في كافة الألعاب على ماقدموه في الفترة الماضية للنهوض بالنادي".

وتابع، تم الانتهاء من العديد من الأزمات التي واجهت النادي، بداية من رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في كافة البنوك، ورفع القيد عن فريق كرة القدم بالنادي، والتجديد لأحمد فتوح.

وتابع : نعمل حاليا على حل أزمة الضرائب، وأتقدم بالشكر لأحمد فؤاد الوطن على مساعدة المجلس لحل الأزمة.

وأشار، تم إبرام تعاقدات مع أكثر من 70 لاعب في كل الألعاب وعلى مختلف الفئات العمرية".

وتابع :" تعهدت منذ ترشحي للانتخابات بتغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك لأنه أرقى نادٍ في مصر،واسترادا حقوق كل من تعرض للظلم في النادي".