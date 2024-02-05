ضبط 1337 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، عن تحرير ١٣٣٧ محضر تمويني خلال الحملات المُنفذة طوال شهر يناير الماضى.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات، أسفرت عن تحرير ٢٠٦ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي.

كما تحرير ١١٣١ محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، بعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.