رولان لومباردى يكتب: روسيا والصين.. التقارب بين موسكو وبكين.. والخطأ الجيوستراتيجى الخطير للغرب

فى السياق الجيوسياسى الذى تأسس منذ ما يزيد قليلًا على عقد من الزمن والذى لا يزال يتطور على حساب الغرب ولصالح الصين، اضطرت روسيا فلاديمير بوتين، التى عادت إلى الساحة الدولية منذ العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، إلى اتباع سياسات واقعية.. شراكات مع تركيا وإيران، على الرغم من أنهما عدوان تاريخيان، ومنافسان استراتيجيان و"أيديولوجيان" (الإسلام السياسى فى أنقرة وطهران، العدو الحقيقى للإمبراطورية الروسية).

وبالنسبة للروس، الواقعيين الذين يرفضهم الغرب باستمرار، كان عليهم أيضًا أن يحدثوا تحولًا حقيقيًا نحو آسيا وأن يعيدوا توجيه علاقاتهم مع الصين. وقد تسارع هذا الاتجاه بالطبع خلال العامين الماضيين وعقب الحرب فى أوكرانيا.

إن الطبقة الأوروبية الحاكمة، والأيديولوجية، وغير المتسقة والمهيمنة فى الغالب الأطلسية (كثير منها من القادة الشباب السابقين)، مهووسة (إلى حد العبث!) ببوتين وروسيا، مقتنعة بأن الأخيرة هى الخطر الوحيد والرئيسى على أوروبا والاتحاد الاوروبي.

هذا هو السبب وراء قيام المسئولين الأوروبيين، منذ العدوان الروسى على أوكرانيا فى فبراير ٢٠٢٢، من خلال المتابعة العمياء وغير المسئولة (وأيضًا بسبب العديد من تضارب المصالح الخاصة فى كثير من الأحيان) للسياسة الأمريكية المناهضة لروسيا (من حيث الأيديولوجية) التى ينتهجها بايدن.

لقد شنت الإدارة الأمريكية حملة صليبية حقيقية ضد موسكو، وفوق كل شيء، من خلال التجاهل الحرفى لآراء مواطنيها الأوروبيين (لم تتم استشارتهم مطلقًا بشأن المليارات من الاتحاد الأوروبى التى تدفقت دون سيطرة على الحكومة والجيش فى كييف) وفوق كل شيء، مع التجاهل الأكبر للمصالح الحيوية (الاقتصادية، والطاقة، وما إلى ذلك) للدول الأعضاء فى الاتحاد.

وكما كنت أكتب منذ عامين، منذ بداية الصراع، فإن الحرب الحقيقية الكامنة التى يخوضها حلف شمال الأطلسى ضد موسكو عبر أوكرانيا مفيدة فى الأمد القريب لواشنطن (بالنسبة لمجمعها الصناعى العسكرى الذى يعيد تسليح الدول الأوروبية على نطاق واسع).

لقد تم بيع الغاز بسعر أعلى بأربع مرات فى بروكسل ليحل محل الغاز الروسي، من أجل التبعية المتزايدة للاتحاد الأوروبي، وأخيرًا الطلاق التام والدائم بين أوروبا وروسيا.

ومع ذلك، على المدى الطويل، فى مواجهتهم المستقبلية (الاقتصادية وربما الأسوأ العسكرية) ضد الصين، المنافس الجدى الوحيد لهيمنتهم، سيكون من الخطأ الاستراتيجى الخطير والشاذ دفع الروس، من خلال سياستهم العدوانية، إلى الحرب، وبالتالى خلق كتلة صينية روسية قوية.

قال كيسنجر: "يجب علينا دائمًا فصل بكين عن موسكو". لقد فهم ترامب الواقعى ذلك جيدًا!

بالنسبة لأوروبا، يعد خلق عدو مع روسيا، كما قلنا، انتحارًا جيوسياسيًا حقيقيًا، اقتصاديًا وطاقيًا وأمنيًا، وهو كان شريكًا طبيعيًا وتاريخيًا للقارة القديمة (باستثناء الفترة السوفيتية).

ومع ذلك، لدى الأوروبيين سمكة أخرى ليقلوها، وينبغى عليهم بدلًا من ذلك التركيز على قوس الأزمة الجنوبي، وأزمات الهجرة، والإسلام السياسي، والإرهاب الإسلامي... وهى التهديدات الوحيدة والحقيقية.

وتشكل هذه اللاواقعية الجيوسياسية خطرًا، بل وحتى إجرامًا، على مستقبل الأوروبيين. لأنه فى السياسة الواقعية البحتة، بالنسبة للغربيين وخاصة الأوروبيين وبالأخص الفرنسيين (سنرى هذا لاحقًا)، فإن التقارب بين الإمبراطوريتين الروسية والصينية، ليس فى مصلحتهما على الإطلاق.

إنه تنافس الأجداد

اليوم، العلاقات بين النظامين الروسى والصينى جيدة جدًا. لقد نسوا فى الوقت الحالي، أثناء "غزو الشرق" لإمبراطورية القيصر، من القرن السابع عشر إلى بداية القرن العشرين، مواجهاتهم التاريخية العديدة، خاصة على نهر أمور، وحتى ذلك الحين، كانت عنيفة للغاية.

فى عام ١٩٦٩ (الذى كاد يتحول إلى صراع نووي، وهو ما يؤكده المؤرخ كيسنجر، وزير خارجية نيكسون آنذاك، فى استراتيجيته الرائعة - والناجحة منذ عام ١٩٧٢ - لـ"دق الإسفين فى التحالف الأيديولوجى الصينى السوفييتي").

وفى الوقت الحاضر، يسود الهدوء الحدود المشتركة التى يبلغ طولها ٤٢٥٠ كيلومترًا بين الصين وروسيا. والأخيرة جزء من منظمة شنغهاى التى أنشأتها بكين ومجموعة البريكس الأخرى (البرازيل والهند وجنوب أفريقيا) فى عام ٢٠٠١.

إن الدولتين، اللتين تريدان أن تكونا الدولتين الرائدتين فى الجنوب العالمى الشهير، تستخدمان نفس الخطاب المناهض للغرب الذى يغذيه نفس استخدام الإذلال الغربى فى الماضى والحاضر.

خاصة أنهم كما قلنا، منذ الصراع الأوكرانى وتسونامى العقوبات الغربية التى استهدفت الروس، وجدوا فى الصين بديلًا هائلًا (لصالح الأخيرة) لجزء كبير من صادراتهم (المواد الهيدروكربونية وغيرها). وعلى هذا فقد تعززت العلاقات، حتى ولو أعلن بعض المراقبين عن التبعية التدريجية لروسيا من جانب الصين.

وفى هذه الأثناء، تجرى بانتظام مناورات عسكرية مشتركة مثيرة للإعجاب.. ويبدو أن هذه الشراكة ستتأسس على المدى الطويل. رغم التفاوت الكبير من حيث المساحة والسكان والكثافة والإمكانات الاقتصادية والطاقة. وأيضا على الرغم من الصراعات الحدودية الماضية والمذكورة سابقًا.

ومع ذلك، دعونا لا نغفل أبدًا عن حقيقة أن الصينيين ما زالوا يتطلعون إلى سيبيريا الشاسعة، الفارغة (أقل من ٤٠ مليون نسمة فقط بين جبال الأورال وفلاديفوستوك!) ولكنها غنية بالموارد الطبيعية والتعدينية غير العادية التى لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافى - والتى وبالمناسبة، سيمثل هذا عمقًا جيولوجيًا استراتيجيًا هائلًا لأوروبا الغربية المتحالفة مع روسيا.

ولا يزال الاستراتيجيون الروس يدركون وما زالوا قلقين بشأن الطموحات الصينية فى هذه المنطقة. ربما حتى إعادة التسلح القسرية والشاملة للروس حاليًا لا تخدم سوى القليل فى "إنهاء المهمة" فى أوكرانيا والغزو الافتراضى التالى لأوروبا (الذى ما زال البعض فى الغرب يعلنون عنه)، والدفاع عن روسيا والشرق الأقصى ضد هجوم صينى مستقبلى قد يحدث فى غضون سنوات قليلة.

كما هو الحال فى التاريخ، لا شيء يُكتب على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية. ولكن يبدو أن الصين فى طريقها إلى الهيمنة على العالم (فى كل المجالات، حتى العسكرية!) فى غضون بضعة عقود من الزمن، حيث سيكون عام ٢٠٤٩ "الموعد النهائي" المعلن والمقبول لها.

فماذا سيكون حال القوة الأمريكية، والوضع الداخلى للولايات المتحدة وأوروبا فى ذلك التاريخ؟ اعتمادًا على حالة الإمبراطورية الأمريكية، وبعد غزو تجارى ومالى طويل ومنهجى للكوكب، لن يمنع أى شيء الصين، التى أصبحت القوة العظمى فى النصف الثانى من القرن الحادى والعشرين، من أن تصبح أكثر عدوانية فى العالم.

خاصة تجاه ممتلكات فرنسا ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، التى تقع إلى حد كبير فى المحيط الهادئ (تطمع بكين بالفعل فى الموارد هناك وتمول حركات الاستقلال المختلفة ضد باريس).

وبالتالى فإن الأسطول الروسى فى المحيط الهادئ، المتمركز فى فلاديفوستوك، سيقدم دعمًا كبيرًا للبحرية الصينية فى حالة حدوث توترات مستقبلية.

ومن هنا، بالمناسبة، ضرورة حصول فرنسا بسرعة على حاملة طائرات ثانية أو حتى ثالثة!

وحتى ذلك الحين، وفى ظل اللعبة العالمية الكبرى التى بدأت بالفعل، فمن الملح أن يقوم الأوروبيون، وخاصة الفرنسيون، بمراجعة موقفهم فيما يتعلق بروسيا، التى رغم كل شيء، لم تتخل تمامًا عن علاقاتها مع أوروبا.

أتمنى أن يدرك الزعماء الأوروبيون أخيرًا التهديدات الحقيقية والتحديات الجيوستراتيجية التى قد يواجهونها فى الغد.

ولسوء الحظ، ما زلنا بعيدين عن ذلك لأن الطبقة الحاكمة الأوروبية تتمادى فى "الكارثة الاستراتيجية" والعبثية، مثل الرئيس الفرنسى الذى أعلن مؤخرا أن أكبر تهديد لفرنسا فى العالم هو "حرب" العدوان الروسى فى أوكرانيا"، وحث العالم على "عدم السماح لروسيا بالفوز"!.

حماقة مروعة! إن دعاة الحرب الأوروبيين، ورغم أنهم ما زالوا يرفضون التوصل إلى حل دبلوماسى للصراع ويضحون بأرواح الجنود الأوكرانيين الشباب الفقراء، يريدون أن يكونوا أكثر ميلًا إلى الأطلسى من الأمريكيين! إنه جنون!.

لأنه فى الوقت الحالي، بدأ بعض ضباط البنتاجون، والرأى العام الأمريكى - الذى سئم هذه الحرب البعيدة والمكلفة والذى اشتغل بعودة ترامب المدوية - وحتى الإدارة الحالية فى واشنطن - لأسباب انتخابية – بدأوا فى الشك وإدراك خطأهم وفى نهاية المطاف الفشل فى أوكرانيا وتجاه روسيا.

كل ما يتبقى بعد ذلك هو أن نأمل أن ينتصر "ثقل الأدلة والعقل" أخيرًا ليقدم للروس، مع البقاء يقظين، أشياء أخرى غير العقوبات والإهانات والمضايقات! أن نأخذ فى الاعتبار فى نهاية المطاف المصالح الوحيدة للشعوب الأوروبية!.

رولان لومباردى: رئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، حاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ، وتتركز اهتماماته فى قضايا الجغرافيا السياسية والشرق األوسط والعلاقات الدولية وأحدث مؤلفاته «بوتين العرب» و«هل نحن فى نهاية العالم» وكتاب «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر».. يكتب افتتاحية العدد عن تنامى العلاقالات بين موسكو وبكين والخطأ الجيوسياسى الذى وقع فيه الغرب.